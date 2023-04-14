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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Кварацхелия внёс большой вклад в успехи «Наполи»

14 Апреля 2023 • 14:42 Комментировать
Наполи
...
Верона
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15.04 19:00

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Итальянский специалист согласился с тем, что 22-летнего грузина можно назвать одним из самых ярких футболистов текущего розыгрыша Серии А.

«Кварацхелия внёс большой вклад в успехи «Наполи» в чемпионате Италии. Он значимый игрок для команды», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом прошлого года из батумского «Динамо». Ранее вингер также выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 33 матча, в которых забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия
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