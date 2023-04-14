Куадрадо может перейти из «Ювентуса» в другой клуб Серии А

34-летний защитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. По данным Todofichajes, в услугах колумбийского игрока заинтересована «Рома».

Римский клуб может заполучить опытного футболиста бесплатно, поскольку его трудовое соглашение со «старой синьорой» рассчитано до конца июня 2023 года.

Куадрадо выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хуан поучаствовал в 23 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. В пассиве колумбийца четыре желтые и одна красная карточка.