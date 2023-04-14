«Ювентус» сделал заявление о состоянии Щесны

Туринский «Ювентус» опубликовал заявление по состоянию здоровья польского голкипера Войцеха Щесны, которому стало плохо во время поединка ¼ финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга». Вратарь был заменен по ходу первого тайма из-за болей в груди.

«По результатам первого обследования у Щесны проблем не выявлено», - говорится в публикации пресс-службы «старой синьоры».

Первый матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Севилье 20 апреля.

В текущем сезоне чемпионата Италии Войцех провел 21 поединок, в которых попустил 18 мячей. В 13 матчах польский вратарь сохранил свои владения в неприкосновенности.