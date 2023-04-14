«Барселоне» будет сложно избавиться от Деста, защитник не играет уже 3 месяца

Каталонская «Барселона» летом попытается избавиться от защитника Серджино Деста, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Милан». Mundo Deportivo сообщает, что интерес к американцу сейчас минимальный из-за того, что футболист не выходил на поле последние три месяца.

Дест ранее имел на руках вариант с «Унионом» из Берлина, но американец отказался от этого предложения, так как не хочет выступать в Бундеслиге. «Барселона» также рассматривает возможность с отправлением Деста в мадридский «Атлетико» в обмен на Янника Карраско с зарплатой.

Напомним, Дест выступает за «Барселону» с лета 2020 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса».