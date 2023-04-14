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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселоне» будет сложно избавиться от Деста, защитник не играет уже 3 месяца

14 Апреля 2023 • 10:01 Комментировать
Болонья
...
Милан
1 3.10 X 3.10 2 2.45
15.04 16:00

Каталонская «Барселона» летом попытается избавиться от защитника Серджино Деста, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Милан». Mundo Deportivo сообщает, что интерес к американцу сейчас минимальный из-за того, что футболист не выходил на поле последние три месяца.

Дест ранее имел на руках вариант с «Унионом» из Берлина, но американец отказался от этого предложения, так как не хочет выступать в Бундеслиге. «Барселона» также рассматривает возможность с отправлением Деста в мадридский «Атлетико» в обмен на Янника Карраско с зарплатой.

Напомним, Дест выступает за «Барселону» с лета 2020 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серджино Дест
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БОЛОНЬЯ МИЛАН
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