Моуринью выбирает между двумя топ-клубами

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть итальянский клуб по завершении нынешнего сезона. Как сообщил журналист Санти Ауна в своих социальных сетях, португалец готов рассмотреть предложения от европейских топ-клубов. Интерес к нему проявляют «ПСЖ» и лондонский «Челси».

При этом, как отметил источник, специалисту не интересен вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее сообщалось об интересе к «Особенному» со стороны «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Действующий трудовой договор Моуринью с римлянами рассчитан до середины 2024 года.