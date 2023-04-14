«Фиорентина» не проигрывает почти два календарных месяца

Итальянская «Фиорентина» довела беспроигрышную серию до 13 матчей кряду. Сегодня вечером «фиалки» безжалостно разобрались с польским «Лехом» на выезде – 4:1. Игра состоялась в рамках четвертьфинала Лиги конференций.

В последний раз этот клуб из Флоренции проигрывал более двух месяцев назад – 12 февраля, это случилось в матче Серии А против «Ювентуса» в гостях – 0:1. С тех пор на счету «фиалок» 11 побед и всего лишь два ничейных результата во всех официальных турнирах.

Напомним, что в Серии А «Фиорентина», несмотря на столь успешную серию, идёт даже не в зоне еврокубков – на девятом месте. В активе команды 41 набранное очко, отставание от седьмой строчки – три балла.

«Фиорентина» разгромила «Лех» и почти пробилась в полуфинал