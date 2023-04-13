ЭКГ Щесны не выявила проблем с сердцем у вратаря

У голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесны не выявлено проблем с сердцем. Об этом сообщает Sky Sports Italy.

По информации источника, после замены футболист прошёл экстренное медицинское обследование. Однако результаты ЭКГ оказались благоприятными. Завтра вратаря ожидают несколько дополнительных тестов.

Чуть позже с официальным заявлением выступила и пресс-служба «Ювентуса», заявив, что с голкипером всё хорошо.

Напомним, Щесны во время сегодняшнего матча «Ювентуса» со «Спортингом» покинул поле в слезах, держась за грудь. Драматичный момент случился под занавес первого тайма.

На данный момент впереди итальянская команда - 1:0. Счёт в матче на 73-й минуте открыл Федерико Гатти.