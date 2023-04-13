В «Ювентусе» отреагировали на слухи об уходе Влаховича

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво ответил на вопрос о будущем нападающего Душана Влаховича.

Сербский футболист, по слухам, с высокой вероятностью покинет клуб летом, а интерес к нему проявляют представители Английской премьер-лиги, мадридский «Реал» и «Бавария».

«Душан – ключевая фигура нашего проекта, и мы не подвергаем сомнению его важность для клуба в настоящем и будущем, несмотря на все слухи, – высказывается Кальво. – Мы сохраняем оптимистичный настрой. Он очень усердно трудится на тренировках», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова директора туринского клуба, обсудившего ситуацию с журналистами перед началом матча Лиги Европы против «Спортинга», текстовая трансляция которого доступна на LiveResult.