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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» отреагировали на слухи об уходе Влаховича

13 Апреля 2023 • 22:03 Комментировать
Ювентус
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Спортинг Л
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Директор «Ювентуса» Франческо Кальво ответил на вопрос о будущем нападающего Душана Влаховича.

Сербский футболист, по слухам, с высокой вероятностью покинет клуб летом, а интерес к нему проявляют представители Английской премьер-лиги, мадридский «Реал» и «Бавария».

«Душан – ключевая фигура нашего проекта, и мы не подвергаем сомнению его важность для клуба в настоящем и будущем, несмотря на все слухи, – высказывается Кальво. – Мы сохраняем оптимистичный настрой. Он очень усердно трудится на тренировках», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова директора туринского клуба, обсудившего ситуацию с журналистами перед началом матча Лиги Европы против «Спортинга», текстовая трансляция которого доступна на LiveResult.

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Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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ЮВЕНТУС СПОРТИНГ Л
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