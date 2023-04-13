​Дель Пьеро: «Конечно, моё сердце с «Ювентусом»

Бывшего форварда туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро, который провел в Турине всю свою игровую карьеру, спросили о том, не готов ли он вернуться и помочь клубу, который так многое дал ему. Дель Пьеро ответил уклончиво - дескать, сердце и душа мои с клубом, но это должно быть общее пожелание, порыв.

- Я слышал все эти слухи, их действительно много. Я не могу сказать ни «да», ни «нет», но мое сердце, конечно, там. Но это должен быть общий проект, общее желание, - цитирует слова дель Пьеро CBS Sports Golazo.

Напомним, что дель Пьеро выступал за туринский «Ювентус» с 1993 по 2012 год.