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Чемпионат Италии. Серия А

​Дель Пьеро: «Конечно, моё сердце с «Ювентусом»

13 Апреля 2023 • 21:33 Комментировать

Бывшего форварда туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро, который провел в Турине всю свою игровую карьеру, спросили о том, не готов ли он вернуться и помочь клубу, который так многое дал ему. Дель Пьеро ответил уклончиво - дескать, сердце и душа мои с клубом, но это должно быть общее пожелание, порыв.

- Я слышал все эти слухи, их действительно много. Я не могу сказать ни «да», ни «нет», но мое сердце, конечно, там. Но это должен быть общий проект, общее желание, - цитирует слова дель Пьеро CBS Sports Golazo.

Напомним, что дель Пьеро выступал за туринский «Ювентус» с 1993 по 2012 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро
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