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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Ромы» ответил на вопрос о будущем Дибалы

13 Апреля 2023 • 21:08 Комментировать
Рома
...
Удинезе
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16.04 21:45

Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту поведал о дальнейшем пребывании в клубе нападающего Пауло Дибалы.

В контракте 29-летнего аргентинца присутствует пункт, позволяющий другим клубам подписать его всего за 12 млн евро, из-за чего в СМИ регулярно появляются слухи о возможном уходе игрока предстоящим летом.

«В каждое трансферное окно может случиться что угодно – таков футбол. Но мы подписали Дибалу не для того, чтобы обсуждать его возможный уход – давайте лучше наслаждаться его игрой в нашей команде. Что касается будущего, то его не может знать никто», – цитирует Пинту журналист Альфредо Педулла.

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Рома Пауло Дибала Тиагу Пинту трансферы футбола - лето 2023
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РОМА УДИНЕЗЕ
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