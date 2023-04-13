Спортивный директор «Ромы» ответил на вопрос о будущем Дибалы

Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту поведал о дальнейшем пребывании в клубе нападающего Пауло Дибалы.

В контракте 29-летнего аргентинца присутствует пункт, позволяющий другим клубам подписать его всего за 12 млн евро, из-за чего в СМИ регулярно появляются слухи о возможном уходе игрока предстоящим летом.

«В каждое трансферное окно может случиться что угодно – таков футбол. Но мы подписали Дибалу не для того, чтобы обсуждать его возможный уход – давайте лучше наслаждаться его игрой в нашей команде. Что касается будущего, то его не может знать никто», – цитирует Пинту журналист Альфредо Педулла.