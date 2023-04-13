В «Роме» прокомментировали возможное подписание Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа близок к переходу в итальянскую «Рому».

Ранее стало известно, что римляне уже ведут переговоры по 24-летнему футболисту, который будет доступен на правах свободного агента грядущим летом. Эти сведения прокомментировал спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту: «Переговоры по Ауа? Не хочу делать никаких заявлений раньше времени. Уссем – отличный игрок, и будет интересно посмотреть, что из этого получится. Он ещё не проходил медосмотр», – заявил в интервью Sky Sport Пинту.

В активе Уссема Ауа один забитый мяч и одна результативная передача в 14 встречах текущей кампании.