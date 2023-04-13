Сёмин назвал причины поражения «Наполи» от «Милана»

Российский тренер Юрий Сёмин назвал причину вчерашнего поражения лидера Серии А «Наполи» от «Милана» (0:1). Команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в рамках первого матча пары. Ответный состоится через неделю в Неаполе.

«Одно дело — это когда в «Наполи» работает связка Хвичи с Осимхеном, другое дело — один Хвича. Он вчера достойно играл. Пусть это был не выдающийся его матч, но играл он хорошо», - заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу», добавив, что главный судья встречи допустил немало ошибок в пользу «россонери».

Ранее стало известно, что нигерийский форвард «адзурри» всё же сможет восстановиться к ответному матчу. Он пройдёт в следующий вторник – 18 апреля.