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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария высказался о своём будущем

13 Апреля 2023 • 18:04 Комментировать

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 35-летнего аргентинца со «старой синьорой» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Мы разговариваем [о новом контракте]. Я счастлив здесь. Наконец-то я чувствую привязанность фанатов после тяжёлого старта», - сказал ди Мария, чьи слова на своих страницах приводит TodoFichajes.

Всего за «Ювентус» ди Мария провёл 27 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт восемь голов и семь голевых передач на партнёров.

Добавим, что Анхель ди Мария оценивается в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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