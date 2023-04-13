Ди Мария высказался о своём будущем

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 35-летнего аргентинца со «старой синьорой» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Мы разговариваем [о новом контракте]. Я счастлив здесь. Наконец-то я чувствую привязанность фанатов после тяжёлого старта», - сказал ди Мария, чьи слова на своих страницах приводит TodoFichajes.

Всего за «Ювентус» ди Мария провёл 27 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт восемь голов и семь голевых передач на партнёров.

Добавим, что Анхель ди Мария оценивается в 10 миллионов евро.