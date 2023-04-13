Чинквини: «Кокорин не будет играть в следующем сезоне за «Фиорентину»

Бывший работник «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини оценил перспективы возвращения Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин в июне вернётся в «Фиорентину», но он не будет там играть в следующем сезоне, это невозможно. Нужно понимать, что чемпионат Кипра — не самого высокого уровня», — заявил итальянский менеджер в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, россиянин не нужен наставнику «фиалок» Винценцо Итальяно, также выразив мнение, что Кокорин может получить ещё один шанс на Кипре или в другом клубе.

В текущем сезоне российский нападающий провёл 25 матчей в футболке «Ариса», забив 11 голов при шести ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего Кокорина в 800 тысяч евро.