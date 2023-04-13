Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини: «Кокорин не будет играть в следующем сезоне за «Фиорентину»

13 Апреля 2023 • 17:20 Комментировать
Фиорентина
1:1
Специя
окончен

Бывший работник «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини оценил перспективы возвращения Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин в июне вернётся в «Фиорентину», но он не будет там играть в следующем сезоне, это невозможно. Нужно понимать, что чемпионат Кипра — не самого высокого уровня», — заявил итальянский менеджер в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, россиянин не нужен наставнику «фиалок» Винценцо Итальяно, также выразив мнение, что Кокорин может получить ещё один шанс на Кипре или в другом клубе.

В текущем сезоне российский нападающий провёл 25 матчей в футболке «Ариса», забив 11 голов при шести ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего Кокорина в 800 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Оресте Чинквини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.04.23 в 19:30
Кремонезе Кремонезе
Эмполи Эмполи
2.55 3.25 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
18:04 · Италия. Серия А
Ди Мария высказался о своём будущем
17:50 · Англия. Премьер-лига
Ещё один топ-клуб АПЛ интересуется Бареллой
17:20 · Италия. Серия А
Чинквини: «Кокорин не будет играть в следующем сезоне за «Фиорентину»
13:28 · Италия. Серия А
«Рома» ведёт переговоры по трансферу Ауа
12:49 · Германия. Бундеслига
Тухель является большим фанатом Осимхена и хочет пригласить игрока в «Баварию»
12:43 · Италия. Серия А
«Арис» ведёт переговоры с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина
12:17 · Россия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал, как приглашал Мальдини в «Зенит»
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от трансфера Кейта
10:39 · Италия. Серия А
Капелло: «Я ошибался насчёт Браима Диаса, он полностью изменился»
08:27 · Италия. Серия А
Пиоли назвал игрока «Милана», который его утомил
07:50 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо оценил игру «Наполи» после поражения от «Милана»
07:03 · Италия. Серия А
Кассано: «Моуринью - полный ноль, он ставит недостойный футбол» 1
00:12 · Италия. Серия А
Ночерино: «Без «Милана» о Леау никто и не узнал бы»
00:05 · Италия. Серия А
Кассано: «Свои трофеи Моуринью может всунуть себе в .... » 1
12 Апреля
23:38 · Италия. Серия А
Мальдини намекнул на новый контракт «Милана» с Леау
Все новости
Рекомендуем