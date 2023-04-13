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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» ведёт переговоры по трансферу Ауа

13 Апреля 2023 • 13:28 Комментировать
Тулуза
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Лион
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14.04 22:00

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа в следующем сезоне может оказаться в итальянской Серии А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры о трансфере футболиста ведёт «Рома», которая хочет усилить среднюю линию с помощью французского хавбека.

Отметим, что в конце сезона у Ауа заканчивается контракт с «Лионом», что даёт возможность игроку перейти в новую команду на правах свободного агента. Источник сообщает, что с «Ромой» у Уссема пока ничего не согласовано. Полузащитник ранее успел получить предложение от франкфуртского «Айнтрахта», но игрок пока так и не ответил немецкой команде.

24-летний Ауа в этом сезоне отметился голом и ассистом в 12 матчах чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лион Уссем Ауа трансферы футбола - лето 2023
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