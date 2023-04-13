«Арис» ведёт переговоры с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина

Форвард «Ариса», права на которого принадлежат «Фиорентине», Александр Кокорин может перебраться в кипрский клуб на постоянной основе.

Как сообщает Sport24, информация о гарантированном возвращении Кокорина летом в «Фиорентину» не является достоверной, между клубами сейчас идут активные переговоры по российскому форварду.

Самому футболисту нравится в «Арисе» и он готов пойти на понижение заработной платы, однако сами клубы пока не хотят комментировать переговорный процесс, но вопрос точно будет решен до конца текущего сезона.

За «Арис» Кокорин принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.