Пиоли назвал игрока «Милана», который его утомил

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о вратаре команды Майке Меньяне. Специалиста назвал голкипера очень требовательным.

«Я с самого начала знал, что это отличный вратарь. Но он оказался даже лучше, чем я считал. Но его утомительно тренировать, Майк очень требовательный. С другой стороны, это хорошо, поскольку он всегда мотивирован», - передает слова специалиста Lequipe.

Меньян защищает цвета миланского коллектива с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Серии А вратарь провел 17 матче за «россонери», в которых пропустил 16 мячей и семь раз отстоял на ноль.