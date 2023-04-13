Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Лоренцо оценил игру «Наполи» после поражения от «Милана»

13 Апреля 2023 • 07:50 Комментировать

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Наполи» на выезде потерпел минимальное поражение от «Милана» со счетом 0:1. Об этом поединке высказался защитник неаполитанской команды Джованни ди Лоренцо.

«Как по мне, мы показали хороший футбол в Милане. Мы приехали сюда и играли без центрального форварда. Было непросто, но даже в такой ситуации у нас получалось создавать моменты. Надеемся, что травмированные смогут вернуться к ответной встрече», - передает слова ди Лоренцо Amazon Prime Italia.

Ответный матч состоится в Неаполе 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Джованни Ди Лоренцо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
08:27 · Италия. Серия А
Пиоли назвал игрока «Милана», который его утомил
07:50 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо оценил игру «Наполи» после поражения от «Милана»
07:03 · Италия. Серия А
Кассано: «Моуринью - полный ноль, он ставит недостойный футбол»
00:12 · Италия. Серия А
Ночерино: «Без «Милана» о Леау никто и не узнал бы»
00:05 · Италия. Серия А
Кассано: «Свои трофеи Моуринью может всунуть себе в .... » 1
12 Апреля
23:38 · Италия. Серия А
Мальдини намекнул на новый контракт «Милана» с Леау
21:30 · Англия. Премьер-лига
Ориги может вернуться в АПЛ – назван клуб
21:23 · Италия. Серия А
«Атлетико» планирует освободить место для Дибалы слухи
21:12 · Италия. Серия А
Сазонов оценил игру Кварацхелии
20:57 · Италия. Серия А
Смоллинг завершит карьеру в «Роме»
20:23 · Италия. Серия А
Дамсгор: «Квальярелла - идол в Италии»
20:15 · Италия. Серия А
Аллегри дал понять, что у него была ссора с Паредесом
19:11 · Италия. Серия А
Дамсгор: «Сампдория» заботилась обо мне»
18:21 · Италия. Серия А
​«Сампдория» может остаться без своего названия
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов сделать предложение топ-форварду из Серии А
Все новости
Рекомендуем