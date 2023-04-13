Ди Лоренцо оценил игру «Наполи» после поражения от «Милана»

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Наполи» на выезде потерпел минимальное поражение от «Милана» со счетом 0:1. Об этом поединке высказался защитник неаполитанской команды Джованни ди Лоренцо.

«Как по мне, мы показали хороший футбол в Милане. Мы приехали сюда и играли без центрального форварда. Было непросто, но даже в такой ситуации у нас получалось создавать моменты. Надеемся, что травмированные смогут вернуться к ответной встрече», - передает слова ди Лоренцо Amazon Prime Italia.

Ответный матч состоится в Неаполе 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.