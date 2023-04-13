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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Моуринью - полный ноль, он ставит недостойный футбол»

13 Апреля 2023 • 07:03 Комментировать

Экс-футболист сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано в очередной раз подверг критике главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Для меня Моуринью полный ноль, он ставит недостойный футбол. «Рома» выигрывает или уступает, но игра всегда одна и та же. Они не делают комбинаций даже из нескольких пасов. Моуринью хотел бы быть как Гвардиола, однако не станет им в мечтах. Под его руководством «Рома» показывает футбол 20-летний давности», - передает слова Кассано Fanpage.it.

Срок действующего контракта Моуринью с римским клубом рассчитан до середины 2024 года. Под его руководством команда занимает третье место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано
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