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Чемпионат Италии. Серия А

Ночерино: «Без «Милана» о Леау никто и не узнал бы»

13 Апреля 2023 • 00:12 Комментировать

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Антонио Ночерино считает унизительным для «Милана» то, что клуб вынужден пытаться уговаривать Рафаэла Леау остаться в составе «Милана», а тот раздумывает, словно капризная примадонна.

- Я хочу сказать, что без «Милана» никто и не знал бы о Леау. Клуб протянул ему руку помощи, дал большую возможность. В таком случае должно быть и место какой-то благодарности. Нет игроков, которые превыше клуба, он должен помнить об этом, - цитирует слова Ночерино pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он поиграл за «Спортинг» и «Лилль». 

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Ночерино Рафаэл Леау
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