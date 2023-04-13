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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Свои трофеи Моуринью может всунуть себе в .... »

13 Апреля 2023 • 00:05 Комментировать

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано раскритиковал португальского специалиста Жозе Моуринью, который сейчас тренирует бывший клуб Кассано - «Рому». По его словам, завоеванные Моуринью трофеи не имеют особой ценности.

- Моуринью страдает из-за того, что я говорю ему правду в лицо - ему всегда везло в карьере, только и всего. Как тренер, он никакой. Все свои трофеи он может засунуть себе в заднее место, а «Роме» надо от него избавляться, как это делали ранее «Реал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», - цитирует скандальные слова Антонио Кассано pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано
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