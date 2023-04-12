Мальдини намекнул на новый контракт «Милана» с Леау

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что «россонери» теперь гораздо увереннее чувствуют себя касаемо нового контракта с одним из своих лучших игроков – вингером Рафаэлом Леау. Действующий контракт португальца действует с миланским клубом до середины 2024 года.

«Теперь мы становимся более уверенными в том, что мы заключим новый контракт, но обсуждать это сегодня вечером не в приоритете, поскольку мы сосредоточены на матче в Лиге чемпионов», - цитирует Мальдини в соцсетях Фабрицио Романо.

Прямо сейчас «Милан» принимает на «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов лидера Серии А – «Наполи». Пока что «россонери» ведут – 1:0, близится к концу вторая половина первой четвертьфинальной игры.