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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини намекнул на новый контракт «Милана» с Леау

12 Апреля 2023 • 23:38 Комментировать
Болонья
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Милан
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15.04 16:00

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что «россонери» теперь гораздо увереннее чувствуют себя касаемо нового контракта с одним из своих лучших игроков – вингером Рафаэлом Леау. Действующий контракт португальца действует с миланским клубом до середины 2024 года.

«Теперь мы становимся более уверенными в том, что мы заключим новый контракт, но обсуждать это сегодня вечером не в приоритете, поскольку мы сосредоточены на матче в Лиге чемпионов», - цитирует Мальдини в соцсетях Фабрицио Романо.

Прямо сейчас «Милан» принимает на «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов лидера Серии А – «Наполи». Пока что «россонери» ведут – 1:0, близится к концу вторая половина первой четвертьфинальной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Рафаэл Леау
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БОЛОНЬЯ МИЛАН
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