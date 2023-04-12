Пауло Дибала остаётся на радаре «Атлетико» - мадридский клуб работает над подписанием топового аргентинского форварда. При этом, как сообщат Todofichajes, в стане «матрасников» понимают, что для начала им нужно освободить место для Дибалы в зарплатной ведомости, то есть с некоторыми игроками придётся попрощаться. Чтобы привлечь 29-летнего аргентинца, «Атлетико» нужно раскошелиться.

Ранее в прессе сообщалось, что в контракте Пауло Дибалы с «Ромой» прописана опция выкупа за 12 миллионов евро. Активировать её могут клубы не из Италии.

В сезоне 2022/2023 Дибала забил 15 голов в 31 матче за «Рому».