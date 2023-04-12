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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» планирует освободить место для Дибалы слухи

12 Апреля 2023 • 21:23 Комментировать

Пауло Дибала остаётся на радаре «Атлетико» - мадридский клуб работает над подписанием топового аргентинского форварда. При этом, как сообщат Todofichajes, в стане «матрасников» понимают, что для начала им нужно освободить место для Дибалы в зарплатной ведомости, то есть с некоторыми игроками придётся попрощаться. Чтобы привлечь 29-летнего аргентинца, «Атлетико» нужно раскошелиться.

Ранее в прессе сообщалось, что в контракте Пауло Дибалы с «Ромой» прописана опция выкупа за 12 миллионов евро. Активировать её могут клубы не из Италии.  

В сезоне 2022/2023 Дибала забил 15 голов в 31 матче за «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023
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