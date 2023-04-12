Сазонов оценил игру Кварацхелии

Защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил игру грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Вдохновляет его игра. Хвича молодец, рад за него. Но в европейских чемпионатах есть и другие ребята, которые тоже круто играют. Вообще считаю, что поколение у грузин хорошее — как в основной сборной, так и молодежной. Можем многого достичь», — приводит слова Сазонова Sport24.

По мнению футболиста, молодежная сборная Грузии может побороться за медали на чемпионате Европы – 2023, ведь турнир пройдет в Грузии, а там всегда приходит полный стадион на матчи национальной команды.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 16 ассистов.