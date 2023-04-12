Смоллинг завершит карьеру в «Роме»

Защитник Крис Смоллинг продолжит выступать за «Рому». 33-летний английский футболист уже дал согласие на продление контракта с римским клубом. Договор будет рассчитан до завершения сезона 2024/2025, о чём рассказывает il Tempo.

В то же время Corriere dello Sport дополняет информацию. По данным источника, Смоллинг планирует завершить карьеру по истечению следующего контракта с «Ромой».

Крис Смоллинг оказался в «Роме» в начале октября 2020 года. С тех пор защитник провёл за клуб Серии А 135 матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Рома» проведёт 13 апреля – против «Фейеноорда» в Лиге Европы.