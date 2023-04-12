Дамсгор: «Квальярелла - идол в Италии»

Выступавший за «Сампдорию» с 2020 по 2022 год датский полузащитник Миккель Дамсгор тепло вспоминает время, проведенное в Генуе. Особенно ему запомнился Фаибо Квальярелла - ветеран клуба, который выступает за дорианцев с 2005 года. По словам Дамсгора, Квальярелла стал легендой в Италии.

- Квальярелла - невероятный игрок с невероятной карьерой. Он - икона в Италии. Мне было приятно, когда удавалось ассистировать ему. Он забил много голов за нас, хотя на тот момент ему уже было 37 лет, - цитирует слова Дамсгора итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас Дамсгор, напомним, выступает в английском «Брентфорде».