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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри дал понять, что у него была ссора с Паредесом

12 Апреля 2023 • 20:15 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу информации о том, что он поругался с полузащитником Леандро Паредесом.

Сообщалось, что Паредес в ходе горячего диалога с Аллегри возмущался насчёт нехватки игрового времени.

«Мы поговорили. Я понимаю, что футболист, который играет меньше, немного нервничает. Важно, чтобы все были сконцентрированы. Я делаю свой выбор, желая лучшего команде, даже если ошибаюсь. Я рад, что у Паредеса была такая реакция. Это означает, что он хочет преуспеть в последние два месяца сезона», - сказал Аллегри журналистам.

Паредес играет за «Ювентус» в аренде – права на 28-летнего хавбека принадлежат «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Леандро Паредес
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