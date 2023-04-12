Аллегри дал понять, что у него была ссора с Паредесом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу информации о том, что он поругался с полузащитником Леандро Паредесом.

Сообщалось, что Паредес в ходе горячего диалога с Аллегри возмущался насчёт нехватки игрового времени.

«Мы поговорили. Я понимаю, что футболист, который играет меньше, немного нервничает. Важно, чтобы все были сконцентрированы. Я делаю свой выбор, желая лучшего команде, даже если ошибаюсь. Я рад, что у Паредеса была такая реакция. Это означает, что он хочет преуспеть в последние два месяца сезона», - сказал Аллегри журналистам.

Паредес играет за «Ювентус» в аренде – права на 28-летнего хавбека принадлежат «ПСЖ».