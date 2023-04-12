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Чемпионат Италии. Серия А

Дамсгор: «Сампдория» заботилась обо мне»

12 Апреля 2023 • 19:11 Комментировать

Датский полузащитник Миккель Дамсгор провел два года в «Сампдории», один из которых пошел насмарку из-за тяжелой травмы. Тем не менее, несмотря на такое неудачное стечение обстоятельств, Дамсгор дал понять, что клуб полностью выполнил все обязательства перед ним и относился в высшей степени учтиво.

- Клуб заботился обо мне, все два года. В «Сампдории» было легко думать только о футболе. Я вырос как игрок в этой команде. Мне очень понравились эти времена. И работа с Раньери, он прекрасный тренер и человек. Симпатичный и спокойный, - цитирует Дамсгора итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Миккель Дамсгор
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