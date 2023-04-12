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Чемпионат Италии. Серия А

​«Сампдория» может остаться без своего названия

12 Апреля 2023 • 18:21 Комментировать
Лечче
...
Сампдория
16.04 13:30

Генуэзская «Сампдория» ведет борьбу за выживание - и не только в спортивном плане, но и в самом прямом, экзистенциальном. Теперь команде грозит еще одна напасть - в случае банкротства она может лишиться своего славного названия.

То есть, если коллективу удастся возродиться, выступать под прежним названием он уже не сможет, фактически, повторяется история с «Пармой», которая также несколько лет тому назад прошла через аналогичные круги ада.

Напомним, что в период расцвета итальянского футбола «Сампдория» считалась одним из топ-клубов, там играли, в частности, нынешний наставник итальянской сборной Роберто Манчини и безвременно покинувший нас Джанлука Виалли. Они привели клуб к победе в чемпионате Италии в 1991 году и выходу в финал Лиги чемпионов годом позже. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория
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ЛЕЧЧЕ САМПДОРИЯ
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