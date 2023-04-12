​«Сампдория» может остаться без своего названия

Генуэзская «Сампдория» ведет борьбу за выживание - и не только в спортивном плане, но и в самом прямом, экзистенциальном. Теперь команде грозит еще одна напасть - в случае банкротства она может лишиться своего славного названия.

То есть, если коллективу удастся возродиться, выступать под прежним названием он уже не сможет, фактически, повторяется история с «Пармой», которая также несколько лет тому назад прошла через аналогичные круги ада.

Напомним, что в период расцвета итальянского футбола «Сампдория» считалась одним из топ-клубов, там играли, в частности, нынешний наставник итальянской сборной Роберто Манчини и безвременно покинувший нас Джанлука Виалли. Они привели клуб к победе в чемпионате Италии в 1991 году и выходу в финал Лиги чемпионов годом позже.