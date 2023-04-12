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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью готов возглавить «ПСЖ»

12 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов покинуть свою должность в стане «джаллоросси» и возглавить французский «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье, римский клуб также не станет удерживать своего наставника.

Источник сообщает, что «особенный» точно также будет готов покинуть «Рому», если получит предложение  о возвращении в лондонский «Челси», который ранее тренировал в два захода. Напомним, «синие» ещё не определились с тем, кто станет постоянным тренером команды в следующем сезоне.

«ПСЖ», в свою очередь, вскоре может остаться без главного тренера. Руководство парижан склоняется к тому, чтобы уволить Кристофа Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ
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