Моуринью готов возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов покинуть свою должность в стане «джаллоросси» и возглавить французский «ПСЖ». По информации от журналиста Адриена Гренье, римский клуб также не станет удерживать своего наставника.

Источник сообщает, что «особенный» точно также будет готов покинуть «Рому», если получит предложение о возвращении в лондонский «Челси», который ранее тренировал в два захода. Напомним, «синие» ещё не определились с тем, кто станет постоянным тренером команды в следующем сезоне.

«ПСЖ», в свою очередь, вскоре может остаться без главного тренера. Руководство парижан склоняется к тому, чтобы уволить Кристофа Галтье.