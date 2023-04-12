Сёмин дал совет Миранчуку, где продолжить карьеру

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался касательно будущего полузащитника сборной России и «Торино» Алексея Миранчука.

«Алексей сам определит, как дальше развивать карьеру. В «Торино» он хорошо играет, выходит в стартовом составе. Думаю, ему лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

За «Торино» Алексей выступает на правах аренды с лета прошлого года. Его полноценный контракт принадлежит «Аталанте».

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 22 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.