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Чемпионат Италии. Серия А

Молодой фанат шокировал Дзанетти двумя словами видео

12 Апреля 2023 • 12:30 Комментировать

Молодой парень подкараулил легенду «Интера» Хавьера Дзанетти, чтобы сделать совместное фото. Впрочем, парень, судя по всему, оказался поклонником «Милана».

«Вперёд, «Милан»! – сказал болельщик, после чего Дзанетти поменялся в лице. Только посмотрите на видео, которое появилось в социальных сетях.

 

Хавьер Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год. За это время он провёл 858 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 33 результативных паса на партнёров.

В настоящий момент Дзанетти работает в «Интере» на должности вице-президента. Накануне команда обыграла «Бенфику» на выезде (2:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Хавьер Дзанетти
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