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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на испанского защитника

12 Апреля 2023 • 12:06 Комментировать

Туринский «Ювентус» планирует усилить левый фланг обороны. По информации журналистов Todofichajes, «старая синьора» рассматривает кандидатуру латераля «Валенсии» Хосе Гайи. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Гайя является капитаном «летучих мышей». За «Валенсию» защитник выступает с лета 2014 года. Срок контракта между футболистом и клубом истекает по завершении сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хосе провел 22 поединка, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ювентус Хосе Гайя трансферы футбола - лето 2023
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