«Ювентус» нацелился на испанского защитника

Туринский «Ювентус» планирует усилить левый фланг обороны. По информации журналистов Todofichajes, «старая синьора» рассматривает кандидатуру латераля «Валенсии» Хосе Гайи. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Гайя является капитаном «летучих мышей». За «Валенсию» защитник выступает с лета 2014 года. Срок контракта между футболистом и клубом истекает по завершении сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хосе провел 22 поединка, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.