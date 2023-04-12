Четыре клуба Серии А готовы купить Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за стамбульский «Галатасарай», хочет сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

По информации Todofichajes, у аргентинского форвард есть сразу несколько интересных вариантов продолжения карьеры. Среди претендентов на Икарди называются четыре клуба: «Рома», «Лацио», «Милан» и «Наполи».

Мауро связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги нападающий провел 15 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и отметился шестью голевыми передачами.