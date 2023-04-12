Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Четыре клуба Серии А готовы купить Икарди

12 Апреля 2023 • 11:51 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за стамбульский «Галатасарай», хочет сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

По информации Todofichajes, у аргентинского форвард есть сразу несколько интересных вариантов продолжения карьеры. Среди претендентов на Икарди называются четыре клуба: «Рома», «Лацио», «Милан» и «Наполи».

Мауро связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги нападающий провел 15 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и отметился шестью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Милан ПСЖ Наполи Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
12 Апреля 2023 в 12:00
Все варианты неплохие!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
12:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на испанского защитника
11:51 · Италия. Серия А
Четыре клуба Серии А готовы купить Икарди 1
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису
07:12 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал, что думает о Гвардиоле
02:47 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на защитника «Ювентуса»
01:22 · Италия. Серия А
Осимхен – главная трансферная цель «ПСЖ» среди нападающих
00:02 · Италия. Серия А
Барелла установил личный рекорд сезона по забитым голам
11 Апреля
23:54 · Италия. Серия А
Мин Джэ: «Даже боюсь представить, что будет с Неаполем, если мы выиграем Скудетто»
23:42 · Италия. Серия А
Мин Джэ рассказал о козырях Спаллетти
23:15 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес оштрафован на 3 тысячи евро
23:13 · Италия. Серия А
Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина эксклюзив
21:46 · Англия. Премьер-лига
У Лукаку нет желания возвращаться в «Челси» 1
20:18 · Италия. Серия А
Камоцци: «Раньше Кокорин был очень перспективным футболистом»
20:17 · Италия. Серия А
Представитель Кокорина высказался о будущем форварда
19:21 · Италия. Серия А
Якубко сомневается в возвращении Кокорина в «Фиорентину»
Все новости
Рекомендуем