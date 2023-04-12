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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен – главная трансферная цель «ПСЖ» среди нападающих

12 Апреля 2023 • 01:22 Комментировать
Наполи
...
Верона
15.04 19:00

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен».

Французский клуб давно считается одним из претендентов на 24-летнего нигерийца наряду с другими грандами европейского футбола. Согласно обновлённому отчёту журналиста Фабриса Хокинса, Осимхен стал главной трансферной целью «ПСЖ» на атакующие позиции. До конкретных переговоров пока не дошло, и дело вряд ли продвинется до тех пор, пока «Наполи» продолжает выступление в Лиге чемпионов.

Виктор Осимхен записал себе в актив 25 забитых мячей в 29 поединках текущего сезона во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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