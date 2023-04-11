Мин Джэ: «Даже боюсь представить, что будет с Неаполем, если мы выиграем Скудетто»

Корейский защитник «Наполи» Ким мин Джэ ответил на вопрос, чего он ожидает от Неаполя, если команда выиграет чемпионат Италии. Мин Джэ боится, что город не вынесет такого сумасшествия.

- Мне даже трудно себе представить. Игроки клуба и так как герои, все хотят с ними сфотографироваться, пообщаться, ажиотаж не спадает, весь город живет «Наполи». Боюсь, что город будет парализован, если мы выиграем, - цитирует слова защитника итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что «Наполи» не становится чемпионом Италии с 1990 года, тогда за клуб выступал Диего Армандо Марадона.