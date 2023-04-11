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Чемпионат Италии. Серия А

Мин Джэ рассказал о козырях Спаллетти

11 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать

Корейский столб обороны итальянского «Наполи», Ким мин Джэ, является одним из творцов успехов клуба в текущем сезоне. Ранее он выступал в турецком «Бешикташе», но летом прошлого года покинул его. Он полон лестных слов в отношении наставника клуба Лучано Спаллетти.

- Его главная заслуга - тактический подход, но главный фактор - это его страсть. С этой точки зрения я вообще не видел ранее таких тренеров. У него есть огромное желание и стремление побеждать, - цитирует слова Мин Джэ итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что «Наполи» с огромным преимуществом лидирует в чемпионате Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Ким Мин Джэ
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