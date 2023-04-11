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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес оштрафован на 3 тысячи евро

11 Апреля 2023 • 23:15 Комментировать

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес схлопотал штраф в три тысячи евро за нарушения, допущенные им еще более двух месяцев назад - в последний день января, в кубковом матче против «Аталанты».

Тогда Мартинес, уходя с поля после замены, почему-то решил выместить досаду на арбитрах и выругался в их адрес, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. И вот сейчас подоспело наказание - штраф на три тысячи евро. Но не только он - наказан также и клуб, на такую же сумму.

В настоящий момент «Интер» сражается с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов, следите за матчем по ссылке

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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