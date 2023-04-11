Журналист из Флоренции Артуро Леончи рассказал о планах «Фиорентины» на нападающего Александра Кокорина.

32-летний футболист связан с «фиалками» контрактом до 2024 года. В текущем сезоне он выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Да, «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина, что было очевидно ещё прошлым летом. В следующее трансферное окно клуб так или иначе должен с ним расстаться. В «Фиорентине» надеются, что по нему поступит предложение из России, и тогда он может быть продан примерно за 1 млн евро, если предложение будет не единственным. Это был бы идеальный расклад для всех.

Готова ли «Фиорентина» отпустить Кокорина в «Арис» бесплатно? Если предложений не будет, то ближе к концу трансферного окна «Фиорентина» согласится на что угодно. Но захочет ли сам Кокорин остаться на Кипре – большой вопрос. Не забывайте, что значительную часть зарплаты ему платит «Фиорентина», и я не знаю, поехал бы он на Кипр при других условиях или нет», – заявил Леончи в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».