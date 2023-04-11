Камоцци: «Раньше Кокорин был очень перспективным футболистом»

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил перспективы возвращения Александра Кокорина в итальянский футбол.

«Я не следил за карьерой Кокорина в Италии, поэтому не знаю, почему именно у него не получилось раскрыться в Серии А. Возможно, ему не подошёл чемпионат или конкретный клуб. Раньше он был очень перспективным футболистом», — заявил Камоцци в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Кокорин может вернуться и заиграть в «Фиорентине» или другом итальянском коллективе.

Напомним, что Александр Кокорин выступал в составе «фиалок» с 2021 года, перейдя на правах аренды в кипрский «Арис» перед началом нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро, а контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.