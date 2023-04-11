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Чемпионат Италии. Серия А

Представитель Кокорина высказался о будущем форварда

11 Апреля 2023 • 20:17 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
17.04 21:45

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Фиорентине», ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина», — заявил Бердышев «Чемпионату».

В текущем сезоне на счету 32-летнего нападающего 11 забитых мячей и 6 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «фиалки» не рассчитывают на российского футболиста, который должен вернуться в команду предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Тимофей Бердышев
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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