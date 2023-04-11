Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Якубко сомневается в возвращении Кокорина в «Фиорентину»

11 Апреля 2023 • 19:21 Комментировать
Фиорентина
1:1
Специя
окончен

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко высказался о карьерных перспективах Александра Кокорина.

«То, что Кокорин забивает на Кипре, этого может быть недостаточно для итальянской лиги. Другой вопрос, захочет ли он сам вернуться в Италию после всего, что произошло. У него был шанс «Фиорентине», Кокорин находился в команде, тренировался, но заиграть там не смог», — заявил словацкий нападающий в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Кокорин не захочет возвращаться в Италию, вновь отметив, что его результативность на Кипре не означает успех в Италии после возвращения.

Напомним, что Александр Кокорин выступал в «Фиорентине» с 2021 года, перейдя в «Арис» на правах аренды в прошлом августе. В составе кипрского клуба он провёл 24 матча в текущем сезоне, в которых забил 11 голов при шести результативных передачах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Мартин Якубко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
20:18 · Италия. Серия А
Камоцци: «Раньше Кокорин был очень перспективным футболистом»
20:17 · Италия. Серия А
Представитель Кокорина высказался о будущем форварда
19:21 · Италия. Серия А
Якубко сомневается в возвращении Кокорина в «Фиорентину»
19:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не хочет платить «Наполи» 100 миллионов евро за Осимхена
19:08 · Италия. Серия А
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом Серии А
18:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать звезду «ПСЖ» слухи
16:54 · Италия. Серия А
«Реал» стал ближе к трансферу топ-форварда 1 слухи
16:14 · Италия. Серия А
Кокорин не нужен «Фиорентине»
14:13 · Германия. Бундеслига
Осимхен не против перейти в «Баварию»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Дивеев может уйти из ЦСКА в топ-клуб Серии А
13:52 · Италия. Серия А
Паредес поругался с Аллегри после тренировки «Ювентуса»
13:34 · Италия. Серия А
Источник: Кокорин с высокой долей вероятности вернется в «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона
12:46 · Италия. Серия А
Смоллинг ещё может продлить контракт с «Ромой»
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл топ-усиление в Серии А с ценником 60 млн евро 1
10:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» связывалась с Осимхеном в прошлом месяце
Все новости
Рекомендуем