Якубко сомневается в возвращении Кокорина в «Фиорентину»

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко высказался о карьерных перспективах Александра Кокорина.

«То, что Кокорин забивает на Кипре, этого может быть недостаточно для итальянской лиги. Другой вопрос, захочет ли он сам вернуться в Италию после всего, что произошло. У него был шанс «Фиорентине», Кокорин находился в команде, тренировался, но заиграть там не смог», — заявил словацкий нападающий в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Кокорин не захочет возвращаться в Италию, вновь отметив, что его результативность на Кипре не означает успех в Италии после возвращения.

Напомним, что Александр Кокорин выступал в «Фиорентине» с 2021 года, перейдя в «Арис» на правах аренды в прошлом августе. В составе кипрского клуба он провёл 24 матча в текущем сезоне, в которых забил 11 голов при шести результативных передачах.