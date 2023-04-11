Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом Серии А

Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о российском форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине, права на которого принадлежат «Фиорентине».

«Кокорин — самый низкий по уровню игрок «Фиорентины» и Серии А, худший. Не случайно его взяли в аренду в чемпионат Кипра после того, как нападающий провалился во Флоренции. Думаю, с ним разорвут контракт», — заявил Франки «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 24 матчах за «Арис», в которых забил 11 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Трудовой договор Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.