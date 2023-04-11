«Ювентус» строит планы по усилению состава команды на летнее трансферное окно. Согласно информации TodoFichajes, в сфере интересов «старой синьоры» оказался звёздный полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.

Агент Верратти имеет хорошие отношения с представителями «Ювентуса», что может помочь туринцам провернуть сделку. Правда, «ПСЖ» на сегодняшний день не планирует расставаться с 30-летним итальянцем.

Действующий контракт Марко Верратти в Париже рассчитан до конца сезона 2025/2026. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 50 миллионов евро.