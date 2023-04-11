В летнее трансферное окно «Реал» рассчитывает подписать футболиста на позицию нападающего. Этим игроком может стать Душан Влахович из «Ювентуса». Как сообщает TodoFichajes, 23-летний серб стал ближе к переезду в Мадрид на фоне своей ситуации в Турине. Так, Влаховичу пришлось закрыть комментарии в социальных сетях из-за критики своих же болельщиков.

Отмечается, что «Реал» является не единственным вариантом для Влаховича. Интерес к футболисту также проявляют «Бавария» и «Арсенал». Учитывая финансовые трудности, «Ювентус» может быть готов отпустить серба летом по сниженной цене.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Душана Влаховича в 75 миллионов евро.