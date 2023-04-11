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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» стал ближе к трансферу топ-форварда слухи

11 Апреля 2023 • 16:54 Комментировать

В летнее трансферное окно «Реал» рассчитывает подписать футболиста на позицию нападающего. Этим игроком может стать Душан Влахович из «Ювентуса». Как сообщает TodoFichajes, 23-летний серб стал ближе к переезду в Мадрид на фоне своей ситуации в Турине. Так, Влаховичу пришлось закрыть комментарии в социальных сетях из-за критики своих же болельщиков.

Отмечается, что «Реал» является не единственным вариантом для Влаховича. Интерес к футболисту также проявляют «Бавария» и «Арсенал». Учитывая финансовые трудности, «Ювентус» может быть готов отпустить серба летом по сниженной цене.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Душана Влаховича в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Бавария Арсенал Лондон Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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