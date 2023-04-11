Кокорин не нужен «Фиорентине»

«Фиорентина» не рассчитывает на российского форварда Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

Как сообщает «РБ Спорт», боссы «фиалок» планируют продать 32-летнего нападающего предстоящим летом. Если же у них не получится это сделать, то клуб снова отдаст футболиста в аренду. Ранее в «Арисе» заявили, что ведут переговоры по поводу выкупа прав на Кокорина у «Фиорентины», однако переход может сорваться из-за высокой заработной платы игрока.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет 6 результативных передач.