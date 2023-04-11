Паредес поругался с Аллегри после тренировки «Ювентуса»

После понедельничной утренней тренировки полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес поругался с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, аргентинский футболист в ходе жаркой дискуссии выразил недовольство нехваткой игрового времени. После этого Паредес даже не отправился на обед вместе с другими игроками «старой синьоры».

Отметим, что 28-летний Паредес играет за «Ювентус» в аренде. Права на полузащитника принадлежат «ПСЖ». Учитывая ситуацию, туринский клуб вряд ли станет выкупать Леандро по завершению сезона.

В 25 матчах за «Ювентус» Леандро Паредес отдал один голевой пас.