Источник: Кокорин с высокой долей вероятности вернется в «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин с высокой долей вероятности вернется в «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», кипрская команда довольна игрой форварда, но преградой в выкупе может стать его высокая зарплата.

Напомним, что 33-летний форврад выступает за «Арис» на правах аренды с лета прошлого года, его соглашение с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 20 играх чемпионата Кипра, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.