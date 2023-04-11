Смоллинг ещё может продлить контракт с «Ромой»

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг всё ещё может продлить свой контракт и остаться в команде. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, англичанин скоро проведёт новую встречу с руководством «джаллоросси» с целью прийти к соглашению.

«Рома» хочет продлить контракт со Смоллингом до лета 2025 года. Игрок не против остаться, но стороны пока не могут прийти к соглашению из-за разногласий по зарплате. Крис хочет получать больше, чем ему предлагает «Рома».

Ранее ходили слухи, что Смоллинг в случае ухода из «Ромы» может на правах свободного агента перебраться в миланский «Интер», который готов удовлетворить финансовые запросы англичанина.