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Чемпионат Италии. Серия А

Смоллинг ещё может продлить контракт с «Ромой»

11 Апреля 2023 • 12:46 Комментировать
Рома
...
Удинезе
16.04 21:45

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг всё ещё может продлить свой контракт и остаться в команде. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, англичанин скоро проведёт новую встречу с руководством «джаллоросси» с целью прийти к соглашению.

«Рома» хочет продлить контракт со Смоллингом до лета 2025 года. Игрок не против остаться, но стороны пока не могут прийти к соглашению из-за разногласий по зарплате. Крис хочет получать больше, чем ему предлагает «Рома».

Ранее ходили слухи, что Смоллинг в случае ухода из «Ромы» может на правах свободного агента перебраться в миланский «Интер», который готов удовлетворить финансовые запросы англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
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