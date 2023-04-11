«Ювентус» принял решение по Паредесу

Полузащитник Леандро Паредес, который выступает на правах аренды за туринский «Ювентус», покинет итальянский гранд и вернется в «ПСЖ» по завершении сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство «старой синьоры» приняло решение не активировать опцию выкупа игрока. После возвращения в Париж будет принято решение о дальнейшем будущем Паредеса.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве игрока три желтые и одна красная карточка.